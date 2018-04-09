Как создать видеоурок или видеоинструкцию для своего YouTube-канала

Если вы ведете свой образовательный видеоблог или занимаетесь проведением вебинаров, то наверняка уже пытались найти по-настоящему удобные программы для записи видео с экрана. Большинство решений, присутствующих сегодня на рынке, представляют собой полумеры, вынуждая пользователя идти на жертвы и выбирать между удобством и функциональностью. Со Screen Capture Studio от Movavi эти проблемы больше вас не коснутся.

Стартовое окно Screen Capture Studio выглядит крайне дружелюбно и не перегружено управляющими элементами. Этого явно не ожидаешь от программы, близкой к профессиональной направленности.

На выбор пользователю сходу предлагается четыре варианта взаимодействия с программой: захват экрана, редактирование сохраненных видео, запись аудио и запись веб-камеры.

Некоторые функции программы могут работать в паре. Например, при захвате экрана можно активировать вебку, чтобы под запись давать комментарии всему происходящему.

Лайфхак: Movavi Screen Capture Studio способна сделать вас бизнес-гуру со своим каналом на YouTube, как модно сейчас говорить, видеоблогер «под ключ».

Благодаря способности программы без промедлений захватывать видеоролики в исходном качестве и возможности одновременно вести запись на веб-камеру можно начать снимать видео в популярном формате «реакций». Все, что от вас потребуется, — найти видео «потяжелее», включить Screen Capture Studio и изредка давать свои едкие или не очень комментарии, после чего смонтировать ролик и выложить на YouTube.

Также есть режим отложенной записи экрана. Вы просто можете выставить таймер на компьютере и заняться своими делами, а запись вебинара, матча по футболу или просто стрима на twitch будет запущена автоматически программой. Очень удобно, учитывая, насколько мир огромен, и записи вебинаров организаторы выкладывают не всегда. Если вы живете, например, в Хабаровске , а вебинар начинается в 19:00 по московскому времени, то отложенная запись экрана — прекрасный выход из разницы во времени.

К слову, обработать видео можно здесь же. Программа хоть и не имеет кнопки «сделать хорошо», все же позволяет быстро и непринужденно внести в будущий шедевр кое-какие коррективы. Например, здесь доступны различные эффекты, стабилизация кадра, функция «хромакей», которая позволит заменить фон, а также широкие возможности по ретушированию и цензурированию отдельных объектов. Разобраться со всем этим поможет справочный материал, перейти к которому можно по ссылке из программы. Кстати, Screen Capture Studio отлично работает не только на Windows (10/8/7/Vista/XP), но и на OS X 10.7 и выше. Для владельцев компьютеров Mac это настоящая находка, поскольку нет необходимости записывать видео одной программой, а затем переносить отснятый материал в другое приложение для монтажа. Здесь все в одном месте.

Для авторов собственных инструкций, методик и вебинаров доступна функция наложения дополнительных элементов вроде геометрических фигур, указателей и подчеркиваний, которые разделены по категориям. Они пригодятся для повышения наглядности создаваемой работы. Кроме того, есть возможность вставки фоновой музыки, которая доступна в числе инструментов Screen Capture Studio. Компания Movavi владеет обширной библиотекой лицензионных аудиозаписей, которые можно накладывать на видео без страха словить «страйк» за нарушение авторских прав.

Удобно, что это не только простая и удобная программа для записи экрана (например, скайп-звонков, вебинаров), но и также помощник при монтаже отснятого материала. Это делает Screen Capture Studio идеальным инструментом для бизнес-тренеров. За 1490 рублей, которые просят за данное решение, это очень хорошее предложение: одни только программы для монтажа видео зачастую стоят больше 10 000 рублей. Узнать больше о приложении и купить его можно по ссылке ниже, а если перейдете по этим ссылкам, сможете приобрести программу со скидкой 30%: для Windows; для Mac. Срок действия купона с 5 апреля по 17 мая.