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Екатеринбургу грозит дефицит питьевой воды
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Екатеринбургу грозит дефицит питьевой воды 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Запас водохранилищ, которые обеспечивают питьевой водой жителей столицы Урала, может оказаться недостаточным из-за низкого паводка. К такому выводу пришли специалисты МУП «Водоканал», передает "Уралинформбюро".
"Гидрометеорологи прогнозируют ожидаемую величину весеннего половодья 2018 года в объеме 35-60 млн кубометров воды. В соответствии с многолетней статистикой такой объем паводка можно оценивать как низкий. Поэтому задача «Водоканала» — до установления льда накопить такой запас воды, который позволит сохранить жизнеобеспечение города в полном объеме без подключения дорогостоящей перекачки через Нязепетровский каскад", — говорится в сообщении компании.
Зимой 2017-2018 годов осадков выпало катастрофически мало. Январь 2018-го стал самым малоснежным за последние пять лет. Уже тогда специалисты предупреждали, что малоснежная зима грозит Среднему Уралу низкой наполняемостью водоемов. Прошедших в марте обильных снегопадов, по всей видимости, не хватило, чтобы восполнить запасы воды.
Паводок 2017-го был гораздо более интенсивным. Несмотря на это, Водоканалу пришлось потратить 136 миллионов рублей на перекачку воды из Нязепетровского каскада в систему водоснабжения Екатеринбурга.
Ранее по теме: Екатеринбург отключили от челябинской воды
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