Ещё
Жилинспекция ЗАО выявила нарушения в трёх районах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилинспекция ЗАО выявила нарушения в трёх районах 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Инспекцией в ходе мониторинга жилого фонда были выявлены факты неудовлетворительного содержания общедомового имущества по адресам: ул. Авиаторов, д.7, к.1 (Солнцево), Славянский бульвар, д.9, к.6 (Фили-Давыдково), Рублевское шоссе, д.91, к.2 (Кунцево).
Выявленные нарушения свидетельствовали об ослаблении контроля за содержанием жилого фонда со стороны управляющих организаций, несвоевременным проведением осмотров. При этом некоторые нарушения создавали опасность для проживающих, так разрушение фасада по адресу: Славянский бульвар. д.9, к.6 могло привести к травмам граждан в случае падения фрагментов.
По данному факту в отношении ООО «Люкс-Сервис» (ул. Авиаторов, д.7, к.1), ООО «ИВКО-2000»» (Славянский бульвар, д.9, к.6), ООО «Металлист-Центр» (Рублевское шоссе, д.91, к.2), были применены штрафные санкции в размере 55 000 руб. в отношении каждой компании. Всего на сумму 1650 000 руб.
В настоящее время нарушения устранен: восстановлено самозакрывающее устройство (пружина), выполнен ремонт откосов на подъездной двери, восстановлен и закреплен утраченный фрагмент фасада, восстановлено информационное табло в лифте.
На Западе Москвы: последние новости
5 библиотек запада Москвы станут тематическими Член Общественного совета принял участие в приеме населения начальником ОМВД Тропарево-Никулино В учреждениях для детей-сирот Запада столицы прошёл «День Аиста»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1137
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии203
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение