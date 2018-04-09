Жилинспекция ЗАО выявила нарушения в трёх районах

Инспекцией в ходе мониторинга жилого фонда были выявлены факты неудовлетворительного содержания общедомового имущества по адресам: ул. Авиаторов, д.7, к.1 (Солнцево), Славянский бульвар, д.9, к.6 (Фили-Давыдково), Рублевское шоссе, д.91, к.2 (Кунцево).

Выявленные нарушения свидетельствовали об ослаблении контроля за содержанием жилого фонда со стороны управляющих организаций, несвоевременным проведением осмотров. При этом некоторые нарушения создавали опасность для проживающих, так разрушение фасада по адресу: Славянский бульвар. д.9, к.6 могло привести к травмам граждан в случае падения фрагментов.

По данному факту в отношении ООО «Люкс-Сервис» (ул. Авиаторов, д.7, к.1), ООО «ИВКО-2000»» (Славянский бульвар, д.9, к.6), ООО «Металлист-Центр» (Рублевское шоссе, д.91, к.2), были применены штрафные санкции в размере 55 000 руб. в отношении каждой компании. Всего на сумму 1650 000 руб.

В настоящее время нарушения устранен: восстановлено самозакрывающее устройство (пружина), выполнен ремонт откосов на подъездной двери, восстановлен и закреплен утраченный фрагмент фасада, восстановлено информационное табло в лифте.