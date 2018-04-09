«Уже никакой загадки»: Настю Каменских призывают быть скромнее

30-летняя певица Настя Каменских в последнее время зачастила с демонстрацией своей фигуры в откровенных позах и нарядах. Поклонники, устав от бесконечной череды обнаженного тела, попросили артистку опомниться и перестать выставлять себя напоказ.

Украинская певица Настя Каменских не только начала сольную карьеру, попрощавшись с Потапом, но и обрела определенную популярность, без конца демонстрируя свою фигуру. В последнее время на ее странице в сети стали появляться одни откровенные снимки, выставляющие на всеобщее обозрение ее знойное тело. Впрочем, поклонников певицы такое поведение нисколько не радует.

Отдыхая в теплых краях, Настя едва ли может устоять перед соблазном в очередной раз похвастаться своей точеной фигурой, которую получила нелегким трудом. Еще не так давно поклонники артистки подмечали, что она слегка набрала в весе, а потому, постройнев, звезда без устали демонстрирует свое подтянутое тело. Ну а чтобы все могли убедиться, что ничего лишнего не осталось, звезда оставляет на себе минимум одежды, чем лишь расстраивает поклонников, не привыкших к такой публичности со стороны Каменских.

Огорченные фанаты признаются, что раньше Каменских показывала свои творческие успехи, а сейчас, по всей видимости, может похвастаться только своим красивым телом. «Такое чувство, что что-то кому-то доказываешь! Зачем?» «Выросла, я думаю, из таких фото!» «Настя, для кого эти столь интимные фото? Они уже не вызывают интереса, слишком все доступно, никакой загадки» «Эта Настя уже не Настя Каменских. Красивая девушка, но потерялась! Это не зависть, это сожаление» «Все супер, конечно, фигура огонь, но почему везде почти голая?» «Простите, но это перебор, ты похожа на стриптизёршу!» «Уже мутить начинает от этого бесконечного самолюбования. Как будто это смысл жизни. Ладно бы что-то выдающееся сделала, а то очередная попа» «Зачем постоянно попу показывать? Уже просто как Волочкова»

Многие пользователи отмечают, что тенденция к провокационным снимкам появилась после распада дуэта «Потам и Настя Каменских». А потому некоторые справедливо предполагают, что сольные проекты певицы оказались не такими популярными, и звезда повышает свою популярность за счет вульгарных кадров.