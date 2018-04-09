Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации

После первых обрушений в зоне самотечного коллектора мы оказались во власти медийных преувеличений, полуэкспертных версий и апокалипсических слухов. В таком положении беспокойства хочется получить реалистичную картину происходящего, обрести успокаивающую Достоверность о предмете и просто «быть в курсе». Усилия по созданию такой картины я предпринял для себя и для вас с целью «санации головного мозга».

Системное решение снабжения городов водой и использования воды для транспортировки отходов было найдено в Европе 19 — 20 веков и получило название «масштабной санитарной революции».

Со временем надежность городских коммуникаций многими гражданами стала приниматься как нечто должное. Однако возможность городской катастрофы не исключена, как в России , так и повсеместно.

Иначе говоря, абсолютного контроля над циркуляцией чистой и грязной воды достичь не удалось нигде. Но эта Относительность имеет национальные особенности. Какие особенности канализации в России и в Таганроге , в частности? Если коротко, это сочетание не совсем качественной центральной канализации, септиков — «сливных ям» и холодных туалетов на улице. В Таганроге, как я понимаю, имеется весь этот набор с преобладанием центральной канализации. Это плюс.

Основной вопрос к местной системе такой: Почему с 2005 года, когда бы зафиксирован практически 100% износ системы, было допущено ее функционирование «на авось» в течение 12 (!) лет? Неужели дело только в общих тенденциях — непроясненности вопросов собственности, постоянной смене ведомственной принадлежности имеющихся (и разрушающихся) коммуникационных сетей, недофинансирование городских администраций? 2. Следом за А. Нанкиным. О «туляках». Услышав в видеорепортаже Александра фразу — «работают туляки», я решил узнать подробности. Оказалось, несколько дней (меньше недели) как в Таганрог приехала бригада из Тулы. Фирма называется ООО «ПолимерТехМонтаж». Можете посмотреть ее сайт www. p-t-m.ru Что делают специалисты из Тулы? Пока, в течение примерно месяца диагностику системы, т.е. определят масштаб разрушений коллектора, сделают заключение и предложения способов восстановления. Оборудование у ребят немецкое, а метод называется — теледиагностика или телеметрия.

Фирма, кроме мониторинга, занимается и санацией — собственно, восстановлением сетей. Но еще неизвестно, будет ли восстановлением заниматься «ПолимерТехМонтаж», или другой подрядчик.

Меня интересовали сроки относительно объема разрушений, сроки диагностики и предстоящих восстановительных работ. Нам важно это знать.

Если работа по заключению о состоянии месяц и больше, следом необходимый этап — создание проекта восстановления, и только потом начнутся восстановительные работы. Так что, терпеть неудобства людям придется долго. В Нижнем Новгороде, где парни начинали работать в 2015 году, работы ведутся до сих пор. Можете посмотреть здесь

Я спросил, насколько у нас «все запущено» в сравнении с городами, где вы работали. Со Ставрополем , например. На что получил ответ — «состояние в вашем городе можно назвать среднестатистическим, но объемы разрушений не маленькие…».

Диагностика покажет, в каких местах замену труб производить «открытым способом», а где еще можно обойтись без «раскрытия» коллектора. Мне назвали несколько точек, но я не буду повторять (могу ошибиться в топонимике). Замена труб происходит после очистки от ила старой, еще не разрушенной трубы …путем «вставления» пластиковой трубы меньшего диаметра. При этом пустота между поверхностями труб заполняется бетонным раствором.

В современном городе (сказали мне профи) работы осложняются тем, что подземное пространство насыщено (переплетено) разными сетями (коммуникациями)… теплотрассы, кабели…. Повреждений надо избегать, но они неизбежны. Конечно, не в таком объеме, как это случилось при обрушении колодца коллектора.

Спросил я и о взаимодействии с администрацией города. Ответили — постоянно на связи с главой и замом, предоставлена необходимая информация, поставляется и новая, если возникает необходимость.

Вместо резюме. Вы поняли, что будут обследованы не только аварийные участки (это в первую очередь), но и вся сеть. Также понятно, что нас ждет непростая и длинная песня. Мне так и сказали — горожанам придется запастись терпением. Так случилось. Но ситуация — под контролем, что называется, и в руках профессионалов. 3. По следам слухов и некоторых авторских мнений об аварии. Меня, как видимо …и многих, впечатляет картины «раскрытых» провалов и отсутствие работающих «в поте лица» на объектах людей.

За разъяснениями я обратился к специалистам Водоканала. И получил ответы на вопросы, которые возникают после некоторых комментариев ситуации в СМИ.

Надо сказать, что мощности (ресурсы) Водоканала рассчитаны только на то, чтобы поддерживать работу системы оборота «чистой и грязной воды» в городе методом, что называется, мелкого ремонта. Имеется и функция диагностики. Но при существующем износе коммуникаций, когда рвануть — провалиться могло в любое время, в любом месте — даже придумать трудно, что могла спрогнозировать служба мониторинга местного Водоканала.

Какие задачи после провалов коллектора решаются Водоканалом? «Раскрыть» обрушения, вывезти грунт и прочистить лоток (желоб), чтобы обеспечить доставку грязной воды к очистным сооружениям. Понятно, что после обрушения «самотечность» прекратилась, и частично, к сожалению, стоки сливались в залив.

Конечно, гражданам близлежащих домов хотелось бы, чтобы за разрытием последовала быстрая замена труб и засыпка огромных ям. Но это невозможно. Участок будет восстанавливаться «открытым способом» после полной заключения «туляков» и подготовки проекта восстановительных работ.

Чтобы увидеть карту провалов, протяженность аварийного участка, следует обратиться к пресс-конференции А. В. Лисицкого, который представил объективные цифры.

Также объективно то, что наш Водоканал имеет недостаток в технике — 5-6 единиц, включая два самосвала для вывоза грунта.

Люди работают в авральном режиме, практически сутками, обеспечивая проток воды по лотку (вместо разрушенных труб). Если яма переполняется водой, это означает, что произошел обвал под землей и перекрыл сточный желоб. Сотрудники Водоканала работают в заданных (возникших) обстоятельствах, как я увидел, самоотверженно. Приходят домой буквально на несколько часов в сутки и узнают от жен, что их буквально проклинают в соцсетях. Каково это? Но вернемся к содержанию работ. Вспомним, «абсолютного контроля над циркуляцией чистой и грязной воды достичь не удалось нигде». Что предпринято в этом отношении в аварийной ситуации?

Была приостановлена работа всех скважин. Их, если не ошибаюсь, всего 14. С целью уменьшения расхода воды, чтобы не перегружать вынужденно открытый сток по лоткам. Как было сказано выше, аварийный участок принимает 2/3 объема грязной городской воды от КНС (канализационных насосных станций). Действует только речной водозабор — Миус и Дон. Надо сказать, что и в штатном режиме из скважин подается всего 10% воды, остальные 90% из рек.

Что касается, предположения местных экспертов и слухов о попадании грязной воды в чистую — питьевую, то ответ был такой — это технически невозможно. В том числе, и через грунт. Скважины (остановленные сегодня) находятся на достаточном удалении от аварийных участков коллектора, глубина скважин 40 — 50 метров (меня, кстати, это смутило, поскольку я знаю, что пригодная для питья вода обитает на глубине от 100 до 300 метров), а глинистая почва является лучшим природным абсорбентом (если говорить о попадании вредного через почву).

Таким образом, оценки И. Третьякова и В. Стародумова, в какой-то степени, можно рассматривать в рамках этого тезиса -«снабжение города водой и использование воды для транспортировки отходов — это арена, на которой разворачиваются политико-экономические программы». Смотрите видео. Думайте. Складывайте свое понимание с учетом необходимости санации головного мозга.

https://youtu.be/wvbFTqFA714