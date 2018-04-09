В «Русале» предупредили о риске технического дефолта из-за санкций США 

«Русал» предупредила о возможных технических дефолтах по некоторым кредитным обязательствам из-за введенных в отношении нее на прошлой неделе американских санкций, следует из сообщения компании, основным акционером которой является предприниматель Олег Дерипаска.
«Компания полагает, что санкции OFAC (департамента по контролю за иностранными активами Минфина США. — RNS) могут стать причиной технических дефолтов по некоторым кредитным обязательствам группы. В настоящее время компания оценивает, какое влияние окажут такие технические дефолты (в случае их возникновения) на финансовые позиции группы», — указано в сообщении.
По предварительной оценке специалистов компании, новые санкции с высокой долей вероятности окажут негативнее влияние на бизнес и перспективы дальнейшего развития группы.
Новые санкции также спровоцировали падение стоимости акций «Русала» на разных площадках. На Московской бирже акции компании подешевели на открытии торгов на 31% — до 19,5 руб. за бумагу.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за «ситуации на Украине». В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и другие.