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К концу года в Белгороде отремонтируют 35 многоэтажек
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К концу года в Белгороде отремонтируют 35 многоэтажек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К 30 сентября в Белгороде капитально отремонтируют 35 многоэтажных домов. Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в мэрии директор МБУ «Управление капитального ремонта» Александр Васищев.
Заниматься ремонтом будут семь подрядных и 13 жилищных организаций. Они уже с 1 марта приступили к работам. Планируется, что фасады всех домов отреставрируют в едином колористическом стиле, разработанном городским управлением архитектуры и градостроительства. А в 22 домах отремонтируют инженерные коммуникации.
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