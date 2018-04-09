К концу года в Белгороде отремонтируют 35 многоэтажек

К 30 сентября в Белгороде капитально отремонтируют 35 многоэтажных домов. Об этом сообщил сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в мэрии директор МБУ «Управление капитального ремонта» Александр Васищев.

Заниматься ремонтом будут семь подрядных и 13 жилищных организаций. Они уже с 1 марта приступили к работам. Планируется, что фасады всех домов отреставрируют в едином колористическом стиле, разработанном городским управлением архитектуры и градостроительства. А в 22 домах отремонтируют инженерные коммуникации.