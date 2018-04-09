Волгоградка идет под суд за незаконное создание организации

53-летняя жительница Волгограда идет под суд за незаконное образование юрлица, частично уклонявшейся от уплаты налогов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в сентябре 2016 года женщина попросила подругу за вознаграждение в 5 000 рублей оформить на себя ООО «Демос». Приятельницы сделали необходимые документы и зарегистрировали организацию в налоговой. Однако подруга, выступившая в качестве директора фирмы, не знала о том, что юрлицо будет существовать только на бумаге. На самом деле ООО не вело финансово-хозяйственной деятельности. Обвиняемая передала сведения о «Демосе» третьим лицами. Те в свою очередь стали использовать компанию для незаконной минимизации налогообложения.

Теперь 53-летней волгоградке грозит до трех лет колонии.