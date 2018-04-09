Ещё
Система вознаграждения сотрудников отдела продаж Coca-Cola HBC признана лучшей в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система вознаграждения сотрудников отдела продаж Coca-Cola HBC признана лучшей в России 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
23 марта 2018 года были подведены итоги Всероссийского конкурса систем и проектов в области мотивации персонала THEBESTC&BRUSSIA 2018. Coca-Cola HBC Россия стала победителем в номинации «Лучшая система вознаграждения сотрудников».
The Best Compensations & BenefitsRussia — главная специализированная премия в области систем мотивации персонала. Победителей конкурса выбирают признанные профессионалы по компенсациям и льготам.
В 2017 году Coca-Cola HBC Россия пересмотрела систему вознаграждения сотрудников отдела продаж и рассказала об этом в конкурсной заявке. Этот проект получил первое место в номинации «Лучшая система вознаграждения сотрудников» премии The Best Compensations & BenefitsRussia 2018.
«В прошлом году мы изменили систему вознаграждения персонала отдела продаж. А когда внедряются значительные коррективы в уже работающую систему, это всегда риск. Поэтому мы особенно рады получению награды по результатам оценки компетентного жюри. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении, а от внесенных изменений в конечном итоге выигрывают сотрудники, чьи мотивация и вовлеченность, в свою очередь, позволяют компании достигать высоких бизнес-показателей», — прокомментировал менеджер по отчетности, компенсациям и льготам Coca-Cola HBC Россия Дмитрий Морозов.
Новая система вознаграждения стала более прозрачной и понятной для всех сотрудников отдела продаж. Элементы системы поддерживают и усиливают стратегию компании и позволяют эффективнее достигать целевых показателей бизнеса.
Отметим, что в марте 2018 года Coca-Cola HBC Россия получила ряд престижных профессиональных наград в области управления персоналом. Компания была признана наиболее привлекательной в FMCG-секторе для соискателей по версии HeadHunter и попала в ТОП-3 работодателей для молодых специалистов среди FMCG-компанийв рейтинге Changellenge>>BestCompanyAward 2018.
Фото Coca-Cola HBC Россия
HR-tv.ru: последние новости
Трудоустройство как брак: почему HR отказывают в трудоустройстве Вместо LinkedIn: В России появится новая социальная сеть 5 причин, из-за которых не берут на работу фрилансеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1134
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии193
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение