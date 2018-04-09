Система вознаграждения сотрудников отдела продаж Coca-Cola HBC признана лучшей в России

23 марта 2018 года были подведены итоги Всероссийского конкурса систем и проектов в области мотивации персонала THEBESTC&BRUSSIA 2018. Coca-Cola HBC Россия стала победителем в номинации «Лучшая система вознаграждения сотрудников».

The Best Compensations & BenefitsRussia — главная специализированная премия в области систем мотивации персонала. Победителей конкурса выбирают признанные профессионалы по компенсациям и льготам.

В 2017 году Coca-Cola HBC Россия пересмотрела систему вознаграждения сотрудников отдела продаж и рассказала об этом в конкурсной заявке. Этот проект получил первое место в номинации «Лучшая система вознаграждения сотрудников» премии The Best Compensations & BenefitsRussia 2018.

«В прошлом году мы изменили систему вознаграждения персонала отдела продаж. А когда внедряются значительные коррективы в уже работающую систему, это всегда риск. Поэтому мы особенно рады получению награды по результатам оценки компетентного жюри. Это говорит о том, что мы движемся в верном направлении, а от внесенных изменений в конечном итоге выигрывают сотрудники, чьи мотивация и вовлеченность, в свою очередь, позволяют компании достигать высоких бизнес-показателей», — прокомментировал менеджер по отчетности, компенсациям и льготам Coca-Cola HBC Россия Дмитрий Морозов

Новая система вознаграждения стала более прозрачной и понятной для всех сотрудников отдела продаж. Элементы системы поддерживают и усиливают стратегию компании и позволяют эффективнее достигать целевых показателей бизнеса.

Отметим, что в марте 2018 года Coca-Cola HBC Россия получила ряд престижных профессиональных наград в области управления персоналом. Компания была признана наиболее привлекательной в FMCG-секторе для соискателей по версии HeadHunter и попала в ТОП-3 работодателей для молодых специалистов среди FMCG-компанийв рейтинге Changellenge>>BestCompanyAward 2018.

Фото Coca-Cola HBC Россия