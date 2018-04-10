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Флаг рязанского училища ВДВ отправят на орбиту
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Флаг рязанского училища ВДВ отправят на орбиту 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанскому правительству удалось договориться с Роскосмосом о том, чтобы доставить на орбиту флаг училища ВДВ, сообщил губернатор Николай Любимов на очередном заседании.
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