Более 50 суперкаров примут участие в гонке на Дмитровском автополигоне 2 и 3 июня

Более 50 суперкаров примут участие в гонке на Дмитровском автополигоне 2 и 3 июня 2018 г., сообщили в информационном центре департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«Youtube-канал DSC OFF совместно с правительством Москвы организуют гоночные заезды. Мероприятие пройдет 2 и 3 июня на Дмитровском автополигоне, который входит в ФГУП «НАМИ». 50 суперкаров мощностью от 400 л.с. и несколько машин мощностью более 1 тыс. л. с. примут участие в парных заездах на 804 м. Динамометрическая прямая длиной 5 км позволяет безопасно разогнаться до высоких скоростей», — говорится в сообщении.

Ожидается, что гонку посетят около 3 тыс. зрителей. Для них будут доступны три категории билетов — стандартная, премиум и vip. Добраться из Москвы до полигона и обратно можно будет на бесплатных автобусах, которые предоставит столичный департамент транспорта. Количество мест в автобусах ограничено, поэтому записаться необходимо заранее. Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники экстренных служб — скорой помощи, МЧС и полиции.

«Цель мероприятия — привлечь внимание к безопасности дорожного движения. Мы хотим показать, что город — это не место для скоростной езды, соревнования должны проходить на специально приспособленной для этого территории при дежурстве экстренных служб», — заключили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.