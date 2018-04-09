Эксклюзив: Дальний Восток России ведет многовекторное сотрудничество с Китаем в торгово— экономической и инвестиционной областях — генеральный директор Фонда развития…

Боао, 9 апреля / Синьхуа / — Дальний Восток России ведет многовекторное сотрудничество с Китаем в торгово-экономической и инвестиционной областях. Об этом в эксклюзивном интервью Синьхуа заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона /ФРДВ/ Алексей Чекунков на полях ежегодного совещания Боаоского азиатского форума — 2018.

Он отметил, что между Россией и Китаем установился очень высокий уровень доверия. «Мы стремимся не конкурировать, а наоборот, взаимно дополнять друг друга. Такой формат взаимодействия способствует наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — заявил он.

По его словам, в прошлом году товарооборот регионов Дальнего Востока с Китаем вырос более чем на треть.

А. Чекунков заявил, что привлечение международных инвесторов в макрорегион является одним из приоритетных направлений деятельности ФРДВ. Основной формат взаимодействия — это создание совместных инвестиционных платформ и фондов прямых инвестиций, направленных на развитие проектов в высоких технологиях, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, строительстве и туризме. «Китайские предприятия выступают нашими партнерами при реализации ряда инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», — заявил он.

По его словам, в рамках новых механизмов развития Дальнего Востока — таких как территории опережающего развития /ТОР/, Свободный порт — реализуется более двадцати инвестиционных проектов с участием китайского капитала. Общий объем инвестиций только в эти проекты оценивается более чем в 3,3 млрд долларов. «Ведутся переговоры о строительстве новых промышленных предприятий в ТОР, развитии сельского хозяйства, аквакультуры, представляется перспективным сотрудничество в энергетической сфере», — заявил он.

"На Боаоском азиатском форуме мы планируем принять участие в деловой программе, провести переговоры с нашими китайскими партнерами и подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве с рядом крупных китайских компаний в рамках совместного проекта создания Центра международного сотрудничества — Дальневосточного города здоровья, науки и инноваций на острове Русском во Владивостоке ", — сообщил А. Чекунков.

Правительство России уделяет большое внимание поддержанию работы по развитию российско-китайского сотрудничества на высоком политическом уровне. А. Чекунков сообщил, что вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе /ДФО/ Юрий Трутнев на регулярной основе проводит на Дальнем Востоке «дни китайского инвестора», в ходе которых китайские инвесторы представляют свои проекты и получают содействие в решении возникающих вопросов при их реализации.

"Фонд развития Дальнего Востока готов оказать поддержку международным инвесторам при взаимодействии с органами власти и другими финансовыми институтами", — подчеркнул А. Чекунков.

Говоря о перспективах сотрудничества между Россией и Китаем, А. Чекунков отметил, что глобальная китайская инициатива «Пояс и путь» играет важную роль в отношениях между двумя странами. На развитие трансграничного сотрудничества направлены такие инфраструктурно-логистические проекты, как строительство канатной дороги и автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ, автомобильного мостового перехода Полтавка — Дунин и железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское —Тунцзян. Одним из приоритетов является развитие международных транспортных коридоров в Приморском крае с обеспечением «бесшовного» транзита грузов. «Все это даст мощный мультипликативный эффект», — подчеркнул он.