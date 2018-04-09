Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта

"По оценке компании, санкции OFAC могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы", — заявили в «Русал».

В компании отметили, что «Русал» намерена исполнять свои существующие обязательства.

Ранее сообщалось, что акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.