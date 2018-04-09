Ещё
Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Подконтрольная компания бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.
"По оценке компании, санкции OFAC могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы", — заявили в «Русал».
В компании отметили, что «Русал» намерена исполнять свои существующие обязательства.
Ранее сообщалось, что акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Газета.Ru: последние новости
Чайка рассказал, сколько экономических преступников Россия просит у Лондона Россиянам разрешили собирать валежник в лесу Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»109
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1137
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии203
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение