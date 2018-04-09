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Житель Красноярска выиграл в лотерее 5,5 миллиона рублей
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Житель Красноярска выиграл в лотерее 5,5 миллиона рублей 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярец Игорь Кривляк выиграл в лотерее суперприз — 5, 5 миллионов рублей.
Мужчина рассказывает, что с давних времён у него есть привычка — каждую неделю покупать один лотерейный билет. В очередной раз, приобретая билет, продавец уговорил его купить второй, который оставался последним. Он и оказался счастливым.
Игорь говорит, что ни разу не выигрывал более 400 рублей. И пока не может поверить в происходящее. Однако куда потратит выигрыш уже решил — часть денег отдаст дочери, часть вложит в бизнес и купит машину.
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