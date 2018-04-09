Житель Красноярска выиграл в лотерее 5,5 миллиона рублей

Красноярец Игорь Кривляк выиграл в лотерее суперприз — 5, 5 миллионов рублей.

Мужчина рассказывает, что с давних времён у него есть привычка — каждую неделю покупать один лотерейный билет. В очередной раз, приобретая билет, продавец уговорил его купить второй, который оставался последним. Он и оказался счастливым.

Игорь говорит, что ни разу не выигрывал более 400 рублей. И пока не может поверить в происходящее. Однако куда потратит выигрыш уже решил — часть денег отдаст дочери, часть вложит в бизнес и купит машину.