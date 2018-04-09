В Новосибирске запели скворцы и коноплянки

Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск с мест зимовки — на днях прилетели скворцы и белошапочные овсянки.

Особенно много скворцов орнитолог Алексей Яновский заметил на этих выходных на дачах в районе Академгородка.

«В связи с потеплением, довольно стойким, хоть и несильным, конечно, изменения в населении птиц, в численности видов, которые встречаются в Новосибирске и окрестностях, очень быстро нарастают. Если 27 марта скворцов видели между Новосибирском и Ордынкой,

то теперь они уже на дачах в окрестностях Новосибирска поют, перелетают, даже начинают чистить скворечники, выбрасывать оттуда старую выстилку.

Вообще-то скворцы в конце марта — это обычная история, но нынче они немножко задержались в связи с не особенно теплой погодой», — пояснил Алексей Яновский.

По словам учёного, также он уже видел и слышал вернувшихся в Новосибирск певчих птиц коноплянок и белошапочных овсянок. Кроме того, в окрестностях города появились белые трясогузки, зяблики, чибисы. А в Ордынском, Искитимском районах и окрестностях Бердска очевидцы заметили жаворонков.

Ранее в Новосибирскую область вернулись грачи и серебристые чайки.