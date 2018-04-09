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В Волгограде отправили в колонию женщину, не проверившую смертельную вентиляцию
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В Волгограде отправили в колонию женщину, не проверившую смертельную вентиляцию 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Два года колонии-поселения получила 59-летняя контролер печного хозяйства волгоградского областного отделения всероссийского добровольного пожарного общества Мария Юрчак, из-за которой женщина и годовалый ребенок насмерть отравились угарным газом.
— В суде установлено, что Мария Юрчак, проводила плановые проверки дымоходов и систем вентиляции в многоквартирных домах Кировского района Волгограда, — сообщили V1.ru в пресс-служб прокуратуры Волгоградской области. — 5 февраля 2016 года она составила очередной акт проверки, в котором признала годными к эксплуатации каналы в одной из квартир. При этом на самом дел проверка каналов не проводилась, а акт составлялся со слов хозяйки квартиры.
При этом, в якобы проверенной квартире, выход вентиляционного канала на кухне был зацементирован, а выход вентиляционного канала в совмещенном санузле был оборудован вытяжным электрическим вентилятором, что допускается лишь в квартирах верхних этажей.
Спустя два месяца после проверки, жильцы включили на кухне газовую водонагревательную колонку. Угарный газ из колонки скопился в квартире, отчего погибли годовалый ребенок и его 49-летняя бабушка. Тридцатилетняя мать ребенка была доставлена в больницу с тяжелым отравлением.
Кировский районный суд признал Марию Юрчак виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух человек и приговорил к двум годам колонии-поселения. Свою вину Юрчак не признала, обжаловала приговор и просила ее оправдать. Но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменения.
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 Ещё 2 источника 
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