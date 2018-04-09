12 апреля в казанской обсерватории отметят 57-летие полета Гагарина

57-летие полета Юрия Гагарина отпразднуют 12 апреля в обсерватории КФУ, сообщает пресс-служба университета.

В этот день все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, узнать принцип работы армиллярной сферы и солнечных часов, увидеть уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты. Кроме того, сотрудник Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, кандидат физико-математических наук, доцент Алмаз Галеев расскажет о том, каких успехов достигла астрономическая наука благодаря развитию космонавтики. Начало экскурсий запланировано на 15.00, 17.00 и 19.00.

После захода Солнца, примерно в 20.00, при условии ясного неба посетители обсерватории смогут понаблюдать за звездами в телескопы.

Напомним, Астрономическая обсерватория находится по адресу: пос. Октябрьский, ул. АОЭ, 7, корп. №1. 12 апреля будет работать до 22.00. Вход свободный.