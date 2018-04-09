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Цены на золото снизились на фоне роста фьючерсов на фондовом рынке США
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Цены на золото снизились на фоне роста фьючерсов на фондовом рынке США 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник цены на золото снизились на фоне роста фьючерсов на фондовых рынках США и укрепления курса доллара, которые привели к снижению спроса на желтый металл. Золото подешевело несмотря на усиливающуюся напряженность в торговом споре между США и Китаем.
К 11:15 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $3,2 или около 0,24% до $1330,0 за тройскую унцию.
Судя по динамике фьючерсов, в понедельник американский фондовый рынок откроется повышением после масштабной распродажи в пятницу, когда перспектива возможной торговой войны напугала инвесторов.
Повышение шансов на то, что протекционистская политика может привести к полномасштабной торговой войне, привели к усилению опасений относительно роста глобальной экономики и экономики США. Однако инвесторы надеются на то, что переговоры между странами в конечном итоге позволят достичь компромисса.
В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Китай снимет торговые барьеры, потому что «это будет правильно».
В пятницу Китай заявил о готовности решительного ответа, если администрация Трампа реализует свою угрозу о введении пошлин на сумму $100 млрд на импорт китайских товаров.
Настроения инвесторов улучшились после сообщений о том, что Северная Корея впервые сообщила США о готовности обсудить ядерное разоружение при встрече лидеров двух стран.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,1% до 89,92.
При росте курса доллара золото, которое торгуется в этой валюте, становится дороже для держателей других валют.
Курс доллара практически не отреагировал на сообщения о возможном ударе США по главной сирийской военно-воздушной базе. Вашингтон опроверг нанесение каких-либо ударов с воздуха по Сирии.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро незначительно изменились на позиции $16,355 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину выросли на 0,51% до $922,20.
Фьючерсы на медь повысились на 0,28% до $3,067 за фунт.
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