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Без глаза оставят волонтеры собаку в Куйбышеве
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Без глаза оставят волонтеры собаку в Куйбышеве 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
У мусорного бака на одной из улиц Куйбышева девушка обнаружила искалеченную собаку. В ветклинике выяснили, что в животное стреляли: попали в глаз и в голову, сообщают «Новости дня. Каинск. Барабинск». Бедняжке можно сохранит жизнь, но для этого ей скорее всего необходимо ампутировать глаз. Неравнодушные к судьбе собаки куйбышевцы кинули клич по сбору денег, пожертвования стали поступать. Самые крупные, на данный момент, — от девушки, нашедшей собаку. Ее средств хватило, чтобы оплатить лекарства.
Около года назад в Новосибирске разгорелся скандал, связанный с отстрелом бездомных собак. Зоозащитники уверяли, что в частном секторе Ленинского района среди белого дня расстреливают бездомных собак. Одну из собак, которых они подкармливали, обнаружили с огнестрельными ранениями в овраге. Что стало с другими псами, неизвестно, так как они попросту пропали.
Тревожные новости приходили и из Академгородка: мужчина с пистолетом нападает на собак. Причем жертвами догхантера становятся псы неагрессивных пород — хаски, самоеды и лабрадоры. Владельцы говорят, что такие собаки в принципе не способны на агрессию, и пытаются найти управу на лесного стрелка.
В Новосибирске эта история с немотивированной агрессией человека в отношении четвероногих — не первая. Злоумышленники кормили псов отравленной колбасой, отстреливали, умерщвляли щенков. В полиции говорят, что нужны свидетели и свидетельства. Но, быть может, самое главное — солидарность собаководов.
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