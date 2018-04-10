Власти Орловской области ввели карантин в трех деревнях из-за случаев бешенства животных 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков ввел карантин в деревнях Хорошевка, Клевцово, Ядрино из-за подтвержденных случаев бешенства животных. Всего с начала 2018 года выявили 30 случаев заболевания бешенством, столько же было зафиксировано за весь прошлый год, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального центра Россельхознадзора.
"С начала 2018 года на территории региона лабораторно зафиксировано 30 случаев бешенства. И это становится реальной угрозой, учитывая, что такое же случаев заболевания как среди диких, так и домашних животных было выявлено за весь 2017 год", — уточнили в пресс-службе.
Карантин из-за случаев бешенства животных по указу главы региона ввели в деревнях Хорошевка, Клевцово, Ядрино.
"В этот период будет проводиться регистрация и вакцинация против бешенства всех восприимчивых к болезни домашних животных, дезинфекция мест, где они находятся", — уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.
Специалисты регионального управления ветеринарии связывают рост заболеваемости с массовым приходом лис в частные подворья. «Происходит контакт с домашними животными, в результате чего возникает заболевание у собак, кошек, мелкого и крупного рогатого скота», — отметили в управлении.
Бешенство — это особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызывающее тяжелое поражение нервной системы со смертельным исходом. Бешенством от животных может заразиться и человек. Единственной профилактической мерой по борьбе с бешенством остается своевременная вакцинация животных.