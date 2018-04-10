Власти Орловской области ввели карантин в трех деревнях из-за случаев бешенства животных

"С начала 2018 года на территории региона лабораторно зафиксировано 30 случаев бешенства. И это становится реальной угрозой, учитывая, что такое же случаев заболевания как среди диких, так и домашних животных было выявлено за весь 2017 год", — уточнили в пресс-службе.

Карантин из-за случаев бешенства животных по указу главы региона ввели в деревнях Хорошевка, Клевцово, Ядрино.

"В этот период будет проводиться регистрация и вакцинация против бешенства всех восприимчивых к болезни домашних животных, дезинфекция мест, где они находятся", — уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.

Специалисты регионального управления ветеринарии связывают рост заболеваемости с массовым приходом лис в частные подворья. «Происходит контакт с домашними животными, в результате чего возникает заболевание у собак, кошек, мелкого и крупного рогатого скота», — отметили в управлении.

Бешенство — это особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызывающее тяжелое поражение нервной системы со смертельным исходом. Бешенством от животных может заразиться и человек. Единственной профилактической мерой по борьбе с бешенством остается своевременная вакцинация животных.