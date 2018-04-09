В Орловской области зафиксирован 30 случай бешенства

Специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Орловского референтного центра Россельхознадзора диагностировали очередной случай особо опасного заболевания в Мценском районе.

От бешенства пострадала дикая лиса, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего с начала 2018 года на территории региона лабораторно зафиксировано 30 случаев бешенства. Стоит отметить, что в 2017 году 30 случаев бешенства было выявлено за 12 месяцев.

В целях профилактики бешенства населению необходимо соблюдать следующие правила:

— ежегодно прививать домашних животных против бешенства;

— приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

— при изменении поведения домашних животных, гибели животных немедленно обратиться к ветеринарному врачу;

— избегать контактов с безнадзорными и дикими животными, не кормить их с рук не гладить;

— при нападении диких животных (лисиц, хорьков, енотовидных собак и других животных) на домашних, при обнаружении трупов диких животных сообщить в ветеринарную службу (не трогать, не снимать шкуру с животных);

Напомним, профилактика бешенства среди животных заключается в своевременной вакцинации, а в случае заражения установлении карантина. Укушенным бешеными или неизвестными животными гражданам, необходимо провести местную обработку раны, место укуса обильно промывают водой с мылом и обрабатывают 40—70-градусным спиртом или раствором йода. При наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение.

В случае укуса, полученного от животного, необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт, так как успех вакцинопрофилактики бешенства сильно зависит от того, насколько быстро начато лечение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Орловской области 16 человек пострадали от нападения диких животных