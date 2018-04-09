Tele2 запустила сеть 4G и тарифный конструктор в Приморском крае 

4 апреля Tele2 провела пресс-конференцию, посвященную запуску в Приморском крае сети высокоскоростного мобильного интернета 4G и настоящего тарифного конструктора, позволяющего самостоятельно настраивать свой тариф, сообщает PRIMPRESS.
В ходе встречи директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил Прахов рассказал об особенностях Tele2 как оператора мобильной связи и принципах его работы:
«Мы готовы давать клиенту те возможности, которые ему действительно нужны — это наше отличие. Стратегия нашей компании — быть предпочтительным и любимым оператором на рынке для тех, кто не готов переплачивать, предоставлять клиентам качественный сервис по приемлемой цене».
Вот уже четыре года Tele2 на рынке сотовой связи Приморского края. На сегодняшний день скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня и Фокино. 4G-интернет также стал доступен жителям большинства населенных пунктов Кировского, Красноармейского, Лазовского, Надеждинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского районов края.
Директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев рассказал, почему именно сейчас в Приморском крае запускается сеть 4G:
«Пришел пик востребованности технологии 4G. На данный момент уже более 40% наших абонентов используют устройства с поддержкой 4G, причем за последний год они приросли на 20%. В связи с этим мы ожидаем, что во второй половине года количество 4G-устройств в нашей сети превысит количество устройств 3G. Кроме того, количество активных интернет-пользователей увеличилось на 52%, а объем трафика, который они потребляют, увеличился на 150%».
Он также обратил внимание на доступный каждому абоненту настоящий тарифный конструктор:
«Мы сохранили такие преимущества, как перенос неиспользованных минут и мегабайтов на следующий месяц, возможность обмена минут на гигабайты, действительно безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не тратят основной пакет минут, и интернет в поездках по России на условиях домашнего региона, но при этом добавили возможность выбора оптимального наполнения тарифа. Теперь вы можете выбрать то количество минут и гигабайт, которое вам необходимо, добавить интересующие вас социальные сети, мессенджеры WhatsApp или Viber, и некоторые дополнительные опции, такие как Яндекс. Карты, YouTube, телевидение Tele2 TV и т.д.».
Это говорит о том, что в линейке Tele2 нет тарифов в привычном смысле этого слова. Есть комбинации наиболее востребованных пакетов услуг. При этом, есть возможность в рамках любого тарифа вносить изменения под собственные потребности. Кроме того, в честь запуска сети 4G в Приморском крае Tele2 запустила акцию «Безлимит в 4G»: при подключении или переходе на обновленные тарифные планы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», бизнес-тарифы «Альфа», «Бета» и «Гамма» предоставляется безлимитный пакет интернета в сети LTE до 31 августа 2018 года. Таким образом, у клиентов Tele2 есть возможность оценить преимущества скоростного мобильного интернета.
C описанием акции «Безлимит в 4G» и параметрами тарифной линейки можно ознакомиться на сайте tele2.ru.
В ходе встречи руководители компании, а также коммерческий директор приморского филиала Tele2 Людмила Калашникова и технический директор Максим Васенков охотно ответили на все волнующие вопросы прессы, которые касались как технических особенностей 4G от Tele2, так и непосредственно предложений по улучшению сервиса и обслуживания.
Чтобы воспользоваться услугами в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой данной технологии. В разделе настроек телефона «Тип сети» выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Если нет — ее можно заменить в любом салоне связи Tele2 в Приморском крае.