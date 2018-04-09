Tele2 запустила сеть 4G и тарифный конструктор в Приморском крае

4 апреля Tele2 провела пресс-конференцию, посвященную запуску в Приморском крае сети высокоскоростного мобильного интернета 4G и настоящего тарифного конструктора, позволяющего самостоятельно настраивать свой тариф, сообщает PRIMPRESS.

В ходе встречи директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Михаил Прахов рассказал об особенностях Tele2 как оператора мобильной связи и принципах его работы:

«Мы готовы давать клиенту те возможности, которые ему действительно нужны — это наше отличие. Стратегия нашей компании — быть предпочтительным и любимым оператором на рынке для тех, кто не готов переплачивать, предоставлять клиентам качественный сервис по приемлемой цене».

Арсеньева, Дальнегорска, Спасска-Дальнего, Вот уже четыре года Tele2 на рынке сотовой связи Приморского края. На сегодняшний день скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты из Владивостока Уссурийска , Артема, Находки Дальнереченска , Лезозаводска, Лучегорска Партизанска , Большого Камня и Фокино. 4G-интернет также стал доступен жителям большинства населенных пунктов Кировского, Красноармейского, Лазовского, Надеждинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского районов края.

Директор приморского филиала Tele2 Андрей Шмалев рассказал, почему именно сейчас в Приморском крае запускается сеть 4G:

«Пришел пик востребованности технологии 4G. На данный момент уже более 40% наших абонентов используют устройства с поддержкой 4G, причем за последний год они приросли на 20%. В связи с этим мы ожидаем, что во второй половине года количество 4G-устройств в нашей сети превысит количество устройств 3G. Кроме того, количество активных интернет-пользователей увеличилось на 52%, а объем трафика, который они потребляют, увеличился на 150%».

Он также обратил внимание на доступный каждому абоненту настоящий тарифный конструктор:

«Мы сохранили такие преимущества, как перенос неиспользованных минут и мегабайтов на следующий месяц, возможность обмена минут на гигабайты, действительно безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не тратят основной пакет минут, и интернет в поездках по России на условиях домашнего региона, но при этом добавили возможность выбора оптимального наполнения тарифа. Теперь вы можете выбрать то количество минут и гигабайт, которое вам необходимо, добавить интересующие вас социальные сети, мессенджеры WhatsApp или Viber, и некоторые дополнительные опции, такие как Яндекс. Карты, YouTube, телевидение Tele2 TV и т.д.».

Это говорит о том, что в линейке Tele2 нет тарифов в привычном смысле этого слова. Есть комбинации наиболее востребованных пакетов услуг. При этом, есть возможность в рамках любого тарифа вносить изменения под собственные потребности. Кроме того, в честь запуска сети 4G в Приморском крае Tele2 запустила акцию «Безлимит в 4G»: при подключении или переходе на обновленные тарифные планы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», бизнес-тарифы «Альфа», «Бета» и «Гамма» предоставляется безлимитный пакет интернета в сети LTE до 31 августа 2018 года. Таким образом, у клиентов Tele2 есть возможность оценить преимущества скоростного мобильного интернета.

C описанием акции «Безлимит в 4G» и параметрами тарифной линейки можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

В ходе встречи руководители компании, а также коммерческий директор приморского филиала Tele2 Людмила Калашникова и технический директор Максим Васенков охотно ответили на все волнующие вопросы прессы, которые касались как технических особенностей 4G от Tele2, так и непосредственно предложений по улучшению сервиса и обслуживания.

Чтобы воспользоваться услугами в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой данной технологии. В разделе настроек телефона «Тип сети» выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Если нет — ее можно заменить в любом салоне связи Tele2 в Приморском крае.