В Подмосковье готовятся к масштабной уборке и ремонту дорог

Глава Московской области Андрей Воробьев обратил внимание дорожного комплекса на подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона», — сказал Воробьев.