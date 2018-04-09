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В Подмосковье готовятся к масштабной уборке и ремонту дорог
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В Подмосковье готовятся к масштабной уборке и ремонту дорог 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава Московской области Андрей Воробьев обратил внимание дорожного комплекса на подготовку к масштабной очистке и ремонту дорог в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Наступила весна и, по сути, весь снег сошел. В этой связи хочу обратить внимание дорожного комплекса на четкое планирование и подготовку к началу масштабных работ по наведению порядка на дорогах. Это предполагает и очистку дорог, и, конечно, ямы, которые образуются неминуемо после зимнего сезона», — сказал Воробьев.
Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что дорожные службы уже перешли на весенне-летнее содержание региональной сети автодорог. Сейчас проводятся работы по очистке проезжей и прибордюрной части от песка и грязи после зимы. Полным ходом идет подготовка к ямочному ремонту и традиционному ремонту дорог.
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