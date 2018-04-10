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Региональные дороги в Подмосковье начнут ремонтировать с 16 апреля
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Региональные дороги в Подмосковье начнут ремонтировать с 16 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешко
В Московской области с 16 апреля начинается плановый ремонт региональных дорог, сообщил на расширенном заседании правительства региона во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.
«В настоящие время все ведомости и сметы на ремонт дорог по итогам голосования сформированы, муниципалитеты приступили к процедуре торгов. В связи с этим прошу, Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Московской области — ред.), поддержать поручение муниципалитетам не позднее 15 апреля опубликовать все торги по ремонту дорог, которые прошли в голосовании «Добродел» и включены в план по ремонту. При этом ремонт региональных дорог мы начнем уже 16 апреля», — сказал Тресков.
Он отметил, что не позднее 10 мая приступят к ремонту дорог, которые определили жители, а завершить работы планируют не позднее 1 сентября.
Тресков также рассказал, что в 2018 году в Московской области будет отремонтировано более 3 тысяч километров дорог, на ремонт которых уже направлены 19 миллиардов рублей.
Ранее на портале «Добродел» прошло голосование по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2018 год.
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