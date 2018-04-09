Учителей возмутила пошлая одежда школьника

Матери ученика начальных классов американке Шелли Маккуллар пришлось извиняться перед учителями за то, что ее сын пришел на занятия в неподобающей одежде. Об этом сообщает Mirror.

Энтони надел красную футболку с пошлым принтом желтого цвета, по форме напоминающим логотип фаст-фуд ресторана «Макдоналдс» , и ходил в ней целый день во время уроков. Под рисунком также был напечатан рекламный лозунг компании I’m lovin’ it («Вот что я люблю»).

«Еще раз приношу искренние извинения преподавателям начальной школы Трэвис. С этого дня я обещаю следить за тем, как одеваются мои дети. Я даже не представляла, что Энтони мог прийти в этом в школу!» — написала Маккуллар на своей странице в Facebook.

Она также поделилась видео, на котором Энтони объясняет, что произошло. На вопрос, что сказали учителя, заметив его футболку, мальчик ответил, что они тоже подумали, что на ней изображен логотип «Макдоналдса».

В феврале сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини. Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальных сетях, назвав картинку непристойной. На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»).