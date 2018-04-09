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Гендиректор Нефтегорского ГПЗ задержан в момент получения коммерческого подкупа
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Гендиректор Нефтегорского ГПЗ задержан в момент получения коммерческого подкупа 

Волга Ньюс 1 час назад
Гендиректор АО «Нефтегорский ГПЗ» Камиль Шишканов задержан в момент получения коммерческого подкупа в особо крупном размере, вместе с ним СОБР «принял» посредника — бизнес-партнера его сына Павла Шишканова, пишет "Самарское обозрение".
Нефтегорский ГПЗ, в настоящее время входящий в структуру НК «Роснефть», ранее был составной частью холдинга «ЮКОС» Михаила Ходорковского. После банкротства «ЮКОСа» основная часть его активов — и в том числе ГПЗ — перешла под контроль «Роснефти». Весной 2014 г. «Роснефть» приобрела и холдинг «САНОРС» Игоря Соглаева, технологически связанный с Отрадненским и Нефтегорским ГПЗ (они являлись крупными поставщиками сырья для работы Новокуйбышевского нефтехимического холдинга).
С января 2014 г. нефтегорское предприятие возглавляет выпускник СамГТУ, член самарской Лиги любителей бильярда Камиль Шишканов. Карьера Шишканова началась с должности оператора нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Чапаевскнефть» АО «Самаранефтегаз». В 2011 г. он стал заместителем главного инженера «СНГ». В марте 2013 г. Шишканова перевели в Москву на место главного специалиста департамента нефтегазодобычи управления по добыче газа и конденсата НК «Роснефть». Затем он возглавил Нефтегорский ГПЗ.
Как пишет издание, в середине марта 2018 г. Шишканова задержали в момент получения коммерческого подкупа в сумме 5 млн рублей. Задержание было осуществлено полицией с привлечением СОБР Росгвардии.
Шишканов в этот момент находился в автомобиле Nissan X-Trail, припаркованном рядом с домом № 41 на ул. Тушинской. Посредником в передаче выступал 38-летний Антон Неклеенко, соучредитель ООО «Развитие» (оптовая торговля топливом) и ООО «ССВ» (строительство). Неклеенко принадлежит доля в фирме «СКА-Союз» (оптовая торговля бытовой электротехникой), вторым учредителем которой значится сын Камиля Шишканова — Павел Шишканов.
Взяткодателем стал руководитель мало кому известной фирмы «СМП Волга» Денис Ведьманов. Между Нефтегорским ГПЗ и «СМП Волга» заключался некий контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ общей стоимостью 98,2 млн рублей. Ранее — в 2016–2017 годах — Шишканов уже будто бы получил от Ведьманова первую часть отката в сумме 6,5 млн рублей. Здесь посредниками выступали тот же Неклеенко и некто Чех С. А. 1971 года рождения. Не исключено, что речь идет о гендиректоре ЗАО «Рост» Семене Чехе.
Оба посредника сейчас тоже привлечены к уголовной ответственности. В отношении Камиля Шишканова возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Топ-менеджеру Нефтегорского ГПЗ угрожает до 12 лет колонии и крупный штраф.
АО «Нефтегорский ГПЗ» выпускает широкую фракцию легких углеводородов марки «А», этановую фракцию, необходимую для производства синтетического спирта, сухой отбензиненный газ и техническую серу. Основным заказчиком услуг предприятия является «Роснефть». В 2015 г. Нефтегорский ГПЗ оказал своей головной компании услуги по переработке газа на 2,754 млрд рублей. В 2016 г. стороны заключили контракт на переработку попутного нефтяного и природного газа, технологической углеводородной смеси и прочих газов и передачу продуктов переработки (сухого газа, ШФЛУ, этановой фракции, серы) общей стоимостью свыше, 2,894 млрд рублей.
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