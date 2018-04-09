Воробьев поблагодарил власти и правоохранителей за обеспечение безопасности на Пасху

«У нас 1,5 тысячи храмов. Хочу поблагодарить муниципальные органы власти и правоохранительный блок за обеспечение безопасности во время празднования Пасхи», — сказал Воробьев.

Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. В этом году Пасха отмечалась 8 апреля.