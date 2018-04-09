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Воробьев поблагодарил власти и правоохранителей за обеспечение безопасности на Пасху
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Воробьев поблагодарил власти и правоохранителей за обеспечение безопасности на Пасху 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил местные власти и правоохранительные органы за обеспечение безопасности в Подмосковье на Пасху, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
«У нас 1,5 тысячи храмов. Хочу поблагодарить муниципальные органы власти и правоохранительный блок за обеспечение безопасности во время празднования Пасхи», — сказал Воробьев.
Пасха, Светлое Христово Воскресение — древнейший и самый важный христианский праздник. В этом году Пасха отмечалась 8 апреля.
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