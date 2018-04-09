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Праздничные мероприятия в Адыгее прошли без нарушений
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Праздничные мероприятия в Адыгее прошли без нарушений 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В ночь с 7 на 8 апреля почти в 50 населенных пунктах Адыгеи состоялись богослужения и торжественные литургии, посвященные православному празднику Пасхи Христовой.
Всего в этих мероприятиях приняло участие 24 тысячи человек.
«Для обеспечения правопорядка было задействовано 250 сотрудников полиции, которые несли службу во взаимодействии с Росгвардией, частными охранными организациями, представителями народных дружин и казаками», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Нарушений общественного порядка не допущено.
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