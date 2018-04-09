«К нам даже свадьбы приезжают фотографироваться»: что стало с мусорной свалкой на Горностае

Вот уже несколько недель вся страна обсуждает ситуацию, которая сложилась в подмосковном городе Волоколамске , где мусорный полигон «Ядрово» травит город и окрестную природу «свалочным газом», в основном состоящим из сероводорода. В связи с этим PRIMPRESS решил вспомнить историю владивостокского мусорного полигона в районе бухты Горностай.

Свозить мусор в район бухты Горностай начали еще в XX веке. Отходы вначале скидывали на берег Японского моря, а через несколько лет мусор стал попадать в воду. Из-за этого в море образовался целый берег из мусора, на который продолжали свозить отходы. На полигоне ТБО и рядом образовалась своя обстановка, рядом с ней поселились бездомные, а сами отходы все время горели и отравляли жизнь в соседнем поселке Рыбачий.

О рекультивации свалки заговорили перед Саммитом АТЭС . В 2009 году ФГУП «Гостехстрой» разработала проект ее рекультивации. Утвердил его тогда первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко . Согласно проекту полигон по периметру собрались окружить подпорными стенами, которые должны были пресечь попадание мусора в окружающую среду, и засыпать свалку грунтом.

Подрядчик по рекультивации полигона ТБО был определен в 2009 году. Контракт получила местная компания ООО «Востокстройсервис», руководитель которой был Олег Дроздов . Это же предприятие выиграло конкурс на строительство нового полигона по переработке и утилизации бытовых отходов во Владивостоке , который в настоящее время расположился в нескольких километрах от старого.

Рекультивация старого полигона была завершена в 2011 году, прямо перед саммитом. Рабочие засыпали мусор грунтом, а сверху соорудили саркофаг с трубами, которые выводят выделяющийся газ. Свалка превратилась в небольшую сопку, через год на ней появились первые трещины. В связи с чем в 2013 году у силовых ведомств появились вопросы к подрядчику и лично к Олегу Дроздову. В октябре его заключили под стражу, а через год выпустили под залог в 30 миллионов рублей.

По версии следствия, он и его подельник во время работ похитили около 300 миллионов рублей. Как сообщалось в СМИ, за работу платили почти 700 миллионов рублей, но самой дорогой частью проекта была покупка специальной решетки. Один квадратный метр решетки стоил 528 рублей, но в процессе строительства произошла замена одной марки на другую, более дорогую, приобретенную в Китае по цене 584 рубля за квадратный метр. При этом в таможенных документах было написано, что ввезенный материал был в 4,9 раза дешевле.

Судебное разбирательство этого дела длится на протяжении почти трех лет. Дело рассматривается во Фрунзенском районном суде, ближайшая дата назначена на 10 апреля.

В 2017 полигоном заинтересовалась прокуратура Ленинского района Владивостока. По словам старшего помощниа прокурора Приморского края по взаимодействию со средствами массовой информации Елены Телегиной, после проведенной экспертизы полигона специалисты надзорного ведомства установили, что по его периметру хаотично проседает грунт, также частично разрушены нижние габионные плиты, которые защищают внешнюю среду от воздействия отходов.

Чтобы решить этот вопрос, прокуратурой было отправлено исковое заявление в Ленинский районный суд, ответчиком выступила администрация Владивостока, потому что полигон находится в реестре муниципальной собственности.

Согласно решению суда администрация Владивостока организовала контракт на 1,9 миллионов рублей по ремонту этого объекта. Контракт выиграла компания ООО «Новая архитектура» в августе 2017 года.

В настоящее время рекультивированный полигон ТБО охраняет одно из предприятий Владивостока. По словам охранника, он работает на объекте в течение нескольких месяцев. Неприятного запаха, который был здесь раньше, уже нет, только со специальных труб идет пар, потому что внутри саркофага идет процесс горения и разложения отходов. Также он отметил, что в прошлом году было проседание грунта, что считается нормальным процессом, так как внутри саркофага образуются пустоты.

По словам жителей поселка Рыбачий, после появления саркофага над полигоном, стало гораздо лучше. В течение года пропал неприятный запах, а море стало чище в несколько раз.

«Сейчас к нам приезжают свадьбы фотографироваться. У нас стало очень красиво. Каждый год специалисты проверяют воду, весной они берут пробы. Также после закрытия рядом с нами появился новый полигон, при этом нашему комфорту это не помешало», — рассказала местная жительница.

Местные жители не видят никакой опасности в том, что саркофаг понемногу разрушается.

«Внутри полигона мусор, который самостоятельно перерабатывается, поэтому естественно, что там появляются трещины и оседает грунт», — добавила местная жительница.

Корреспондент PRIMPRESS прогулялся по саркофагу полигона и заметил, что на солнечной стороне в некоторых местах порвалась габионая сетка, но значительного обрушения грунта нет. На верху полигона заметно, как просела земля и образовалась впадина, а из нескольких труб идет пар и чувствует неприятный запах.