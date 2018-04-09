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«Голос» усмотрел признали искусственной накрутки явки на выборах с помощью системы «Мобильный избиратель»
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«Голос» усмотрел признали искусственной накрутки явки на выборах с помощью системы «Мобильный избиратель» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Технология «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту пребывания, могла быть использована для искусственного повышения явки, а главным возможным бенефициаром работавшие на выборах политтехнологи называют Санкт-Петербург. Об этом пишут
"Ведомости"
со ссылкой на информацию движения «Голос», обобщившего данные участковых избирательных комиссий (УИК).
Согласно этим данным, на 1 января 2018 года в Петербурге было 3,817 млн избирателей, к утру 18 марта их численность уменьшилась до 3,519 млн Отток за счет открепления составил около 100 тысяч человек. При этом из 418 747 открепившихся заново прикрепились в других регионах лишь 316 143.
В пресс-службе избиркома Петербурга журналистам сообщили, что «самыми популярными регионами», куда откреплялись жители города, были Ленинградская область и Москва.
Также около 70 тысяч петербуржцев внезапно (за три дня до выборов) изъявили желание голосовать в Ленинградской области, а еще около 50 тысяч — в Самарской, сообщил журналистам политолог Андрей Колядин, работавший на выборах в указанных регионах.
По его словам, «в селах Самарской области вдруг оказалось, что везде голосуют по 20-30 питерцев». По подсчетам эксперта, в Ленобласти это могло снизить явку на 7%, в Самарской области — на 4%. Ранее о странном случае прикрепления петербурденки рассказывали и  в Якутии
Политологи считают, что людей без их ведома вычеркивали из списков избирателей и прикрепляли к тем участкам, где они якобы будут находиться в день голосования. Именно так, по их мнению, можно объяснить тот факт, что некоторые избиратели, пришедшие в день голосования на избирательные участки, не обнаружили себя в списках.
Еще один технолог, опрошенный газетой, заявил, что в последнюю неделю перед выборами в регионы «прилетело» от 1500 до 6000 «питерцев»: «На участки эти люди не пришли. Соответственно, в регионах явка за счет этих людей чуть снизилась, а в Петербурге за счет подобного открепления могла вырасти на 10%».
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно окончательным итогам ЦИК, Владимир Путин получил 76,69%, таким образом он избран на новый срок. Явка избирателей на выборах президента РФ составила 67,54%.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала прошедшие выборы «самыми прозрачными, самыми чистые в истории» РФ. Между тем о многочисленных нарушениях во время проведения голосования
сообщало
движение «Голос». По его данным, лидерами по нарушениям стали Москва, Петербург, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края. А кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин вечером 18 марта
признал
правоту Алексея Навального, предсказывавшего массовые нарушения, и назвал прошедшие выборы «самыми грязными выборами на постсоветском пространстве».
Что касается системы «Мобильный избиратель», то ее ранее раскритиковал представитель партии «Яблоко» Павел Мельников: по его словам, она создает условия для неоднократного голосования. 18 марта благодаря ей ему  дважды удалось
проголосовать по открепительному удостоверению. ЦИК заявила на Мельникова в полицию.
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