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Инна Маликова показала новое милое фото 2-месячного племянника
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Инна Маликова показала новое милое фото 2-месячного племянника 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вчера Пасху с семьей Дмитрия Маликова отметила и сестра певца Инна. Она опубликовала трогательное фото с мальчиком. В кадре солистка ВИА «Самоцветы» прогуливается по улице с Марком на руках. «Самое лучшее начало праздничного дня», — написала она в Instagram Stories.
Инна нежно прижимает малыша к себе так, чтобы не было видно его лица. Дмитрий и Елена пока скрывают сына от лишних глаз.
Недавно Маликов рассказал, что очень любит проводить время с сыном, но в основном за ним ухаживает супруга, так как он постоянно находится на гастролях. Однако певец старается приходить домой пораньше, когда находится в столице.
Фото: Instagram
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