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СМИ узнали об обсуждении нового пакета антироссийских санкций в США
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СМИ узнали об обсуждении нового пакета антироссийских санкций в США 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: dp.ru
США обсудят новые санкции против России на этой неделе. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепу США.
Ожидается, что новые санкции представит советник президента Джон Болтон. Новые меры станут ответом на сообщения о недавней химической атаке в Сирии.
СМИ сообщили о применении якобы сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Первый снаряд попал в городскую больницу, второй — в здание по соседству. Жертвами атаки оказались, по разным данным, от 35 до 70 человек.
Москва отрицает информацию о применении войсками САР химического оружия, называя ее очередным вбросом с целью дискредитации Дамаска и выгораживания боевиков.
Ранее сирийское агентство Sana опубликовало небольшой фрагмент видео, на котором запечатлен момент авиаудара по сирийской авиационной базе Т‐4 в провинции Хомс.
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