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СМИ: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США
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СМИ: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США 

Прайм 36 минут назад
Фото: Реальное время
"Русал" попросил своих клиентов приостановить платежи после введения против компании санкций со стороны США, сообщает агентство Блумберг.
"Мы просим, чтобы вы незамедлительно приостановили все платежи и переводы «Русалу» до дальнейших уведомлений. Мы активно работаем над обеспечением непрерывности нашей деятельности", — цитирует агентство заявление компании, ссылаясь на копию письма от 6 апреля, подписанного главой отдела маркетинга.
Уточняется, что «Русал» объясняет просьбу о такой приостановке необходимостью оценить последствия санкций. Ранее в понедельник производитель алюминия сообщал также о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.
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