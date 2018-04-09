СМИ: «Русал» попросил клиентов приостановить платежи из-за санкций США

"Мы просим, чтобы вы незамедлительно приостановили все платежи и переводы «Русалу» до дальнейших уведомлений. Мы активно работаем над обеспечением непрерывности нашей деятельности", — цитирует агентство заявление компании, ссылаясь на копию письма от 6 апреля, подписанного главой отдела маркетинга.

Уточняется, что «Русал» объясняет просьбу о такой приостановке необходимостью оценить последствия санкций. Ранее в понедельник производитель алюминия сообщал также о возможном объявлении технического дефолта по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.