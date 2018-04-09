Дубровскому — ШОС! А когда Челябинску чистый воздух?

Челябинская область , по данным общественной организации «Зеленый патруль», вновь в конце экологического рейтинга — на 85-м месте. Жители южноуральской столицы, устав ждать помощи от властей, решили исправлять ситуацию своими силами. 14 апреля в городе пройдет народный сход " Челябинск , дыши". В числе заявленных требований — создание качественной системы мониторинга и вынос за пределы города ядовитых производств.

О борьбе за чистый воздух "Уралинформбюро" рассказал один из организаторов народного схода Игорь Кривченко.

— Насколько я понимаю, идея провести народный сход родилась не с чистого листа.

— Безусловно, проводился сбор информации по экологической ситуации в Челябинске. Анализировали работу очистных сооружений, объемы производственных выбросов и действия местных властей в данном направлении. С одной стороны — нас видят и слышат. Даже какая-то деятельность ведется. Но больше — для показухи. Никаких конкретных результатов мы пока не видим.

Да, губернатором Борисом Дубровским было предложено сократить налоги для крупных предприятий — в обмен на проведение природоохранных мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий. Налоги будут снижены — это понятно. А будет ли результат для города, для людей — неясно.

Самый большой полигон отходов в России расположен в центре Челябинска. Решение о его выводе из эксплуатации было принято еще в 1992 году, однако альтернативной площадки так и не нашлось.

— Чего вы намерены добиться?

— Хотим обязать промышленников учитывать интересы народа. Мы разработали 12 требований. В числе основных — создание эффективной системы мониторинга экологической обстановки в Челябинске, модернизация и перенос вредных производств за пределы населенных пунктов до конца 2020 года. Речь идет о группе компаний «Мечел» , Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) и др. Также мы настаиваем на рекультивации городской свалки и включении в территориальную схему обращения с отходами обязательной сортировки мусора. Нельзя обойти стороной вопрос озеленения. Мы требуем полного запрета на вырубку и ежегодной высадки не менее миллиона деревьев старше 5 лет. Все пункты отражены на нашем сайте.

— Как вы оцениваете экологическую ситуацию в Челябинске сегодня?

— Как критическую. Ее усугубляет наличие в центре города крупных производственных предприятий, а также массы мелких. Пока воздух более-менее свежий — дышать можно, но как только ветер прекращается, горожане начинают задыхаться. В Интернете очень много видео, иллюстрирующих, как выбросы идут от предприятий.

Сегодня много пишется и говорится про законодательные инициативы, предложенные челябинскими властями Госдуме . Однако на деле ничего не меняется. Рассказывают про датчики на ЧЭМК, которые на самом деле на 90% — муляж. Говорят про соглашения с «Мечелом», но это даже десятой части минимально необходимых затрат на экологические мероприятия не покрывает. Единственная положительная новость, что ЧЭМК включили в список 300 предприятий, которые с 2019 года должны перейти на экологичные технологии.

По данным меджурнала The Lancet, болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, привели к преждевременной смерти 9 миллионов человек в 2015 году. Грязный воздух стал причиной летальных исходов 6,5 миллиона человек, а вода — 1,3 миллиона.

— А жалобы на здоровье от челябинцев поступают?

— В личных беседах очень многие жалуются на проблемы: аллергию, астму, болезни дыхательной, кровеносной, сердечной систем. Как следствие — можно говорить об уничтожении экономики. Образованные люди, профессионалы своего дела массово уезжают из Челябинска.