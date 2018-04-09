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Осуждённым пенсионеркам Шаховской колонии рассказали о пенсии
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Осуждённым пенсионеркам Шаховской колонии рассказали о пенсии 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области в Шаховской женской колонии на минувшей неделе прошла встреча представителей пенсионного фонда с осужденными пенсионного и предпенсионного возраста.
По информации пресс-службы регионального УФСИН, отбывающим наказание женщинам разъяснили изменения в пенсионном законодательстве и нормативные требования при назначении пенсии. Особое внимание было уделено обеспечению инвалидов и пенсии по инвалидности, социальных, ежемесячных и компенсационных выплатах, которые полагаются данной категории граждан.
После встречи представитель пенсионного фонда провёл провела индивидуальные консультации. Осужденные задавали вопросы, связанные с назначением пенсии, выплатами и набором социальных услуг. Не редки случаи, когда именно трудовой стаж, полученный в исправительном учреждении, становится основой будущей пенсии, уточнили в пресс-службе.
Сообщение Осуждённым пенсионеркам Шаховской колонии рассказали о пенсии появились сначала на РИА 57.
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