Стали известны подробности про беглеца из ярославской колонии-поселения: чем он опасен

Много шума накануне было в Ярославле из-за сбежавшего из местной колонии-поселения 38-летнего Дмитрия Сергеева . Сегодня стали известны некоторые детали биографии беглеца.

Когда он сбежал, людей сразу предупредили, что мужчина опасен. Он может заниматься грабежами на улице или кражами в магазинах и торговых центрах.

— На кистях рук у мужчины есть частично сведённые татуировки «перстни», — сказали в ведомстве.

Всех, кто как-то может помочь в поимке преступника, просят позвонить по телефонам: (4852) 49-03-00, 49-02-27 или конфиденциально по номерам: +7 980 662-51-52, +7 920 131-52-59.