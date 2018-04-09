Алексей Стрепетов: У меня шальная мысль пригласить в «Зенит» Карпина, у него знаний не меньше, чем у Карреры 

Манчини творит в «Зените» дичь. Ничего удивительного
Отметим, что это зимой бывший наставник московского "Спартака" возглавил «Ростов».
"Он всегда был лидером в любой команде, где играл, но стать главным тренером без опыта работы трудно. Тимощуку нужно еще поработать в качестве помощника, чтобы его приобрести. Даже у тренеров, поработавших несколько сезонов в ПФЛ, таких, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Андрей Талалаев, шансов проявить себя в РФПЛ больше, чем у Тимощука. Тот же Виктор Гончаренко набил немало шишек, выступая в Лиге чемпионов с БАТЭ.
У меня вообще шальная мысль иногда мелькает пригласить в «Зенит» Валерия Карпина. После первых успехов фанаты «Зенита» его примут. Карпин же живёт игрой, а футбольных знаний у него не меньше, чем у Массимо Карреры, который привел «Спартак» к чемпионству", — цитирует Стрепетова «Спорт уик-энд».
Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен возглавить сборную Италии.