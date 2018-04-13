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Жителей Омска просят ездить на кладбище на общественном транспорте
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Жителей Омска просят ездить на кладбище на общественном транспорте 

АиФ-Омск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Госавтоинспекция обратилась к омичам, которые планируют поездку на кладбище. Горожан просят отказаться от поездки на погосты на автомобилях, потому что могут возникнуть проблемы при парковке. Желающим навести порядок к Родительскому дню лучше пересесть на автобусы. Для омичей поготовили специальные маршруты до городских кладбищ. Автобусы будут курсировать 8.00 до 19.00.
«В случае, если все-таки есть необходимость двигаться на личном транспорте, при парковке личного транспорта убедитесь в собственной безопасности при переходе проезжей части, а также, чтобы ваше транспортное средство не создавало помех для других участников дорожного движения», — заявила старший инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева в эфире «12 канала».
Напомним, в 2018 году православные христиане будут отмечать Родительский день 17 апреля.
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