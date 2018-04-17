Спецрейсы автобусов организуют в Кургане в Родительский день

Дополнительные рейсы автобусов будут организованы в Кургане в Родительский день 17 апреля. чтобы горожане смогли посетить кладбища, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Спецрейс маршрута № 366 пройдёт от Зайковского кладбища до Рябково по улицам Зауральской, Автозаводской, через Галкинский переезд, по улице Мостостроителей, проспекту Голикова, улицам Карбышева и Черняховского. Интервал движения составит 22 минуты.

17 апреля с 9 до 18 часов также в особом режиме будут работать и другие маршруты городских автобусов, на которых курганцы смогут добраться до кладбищ.

Микрорайон Рябково

маршрут № 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова»маршрут № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»маршрут № 363 «ул. Лескова — Вокзал»;маршрут № 19 «Госпиталь — сады „Радуга“»маршрут № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»маршрут № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый»маршрут № 17 «Ледовый дворец — пос. Сиреневый»маршрут № 371 «Ледовый дворец — ул. Лескова»

Интервалы движения составят от 11 до 30 минут.

Зайковское кладбище

маршрут № 2 «ул. Достоевского — АО „НПО „Курганприбор“маршрут № 32 „Ледовый дворец — Зайковское кладбище“маршрут № 330 „ул. Достоевского — Ледовый дворец“ (пять автобусов из десяти следуют до кладбища Зайково)

Интервалы движения 12-18 минут.

Кладбище в микрорайоне Глинки

маршрут № 42 „ул. Невежина — ст. Утяк“маршрут № 72 „Вокзал — микрорайон Керамзитный“маршрут № 307 „Ледовый дворец — пос. Затобольный“маршрут № 341 „ул. Невежина — микрорайон Челноково“

Интервалы движения от 11 до 72 минут.

Кладбище в посёлке Чистопрудное

маршрут № 396 „Б. Солнечный — пос. Сиреневый“ (интервал 20 минут)

В городском транспортном управлении отмечают, что на остальных городских маршрутах возможно увеличение интервалов движения, поскольку большое число автобусов будет привлечено на спецрейсы.