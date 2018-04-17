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Спецрейсы автобусов организуют в Кургане в Родительский день
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Спецрейсы автобусов организуют в Кургане в Родительский день 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Дополнительные рейсы автобусов будут организованы в Кургане в Родительский день 17 апреля. чтобы горожане смогли посетить кладбища, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Спецрейс маршрута № 366 пройдёт от Зайковского кладбища до Рябково по улицам Зауральской, Автозаводской, через Галкинский переезд, по улице Мостостроителей, проспекту Голикова, улицам Карбышева и Черняховского. Интервал движения составит 22 минуты.
17 апреля с 9 до 18 часов также в особом режиме будут работать и другие маршруты городских автобусов, на которых курганцы смогут добраться до кладбищ.
Микрорайон Рябково
маршрут № 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова»маршрут № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»маршрут № 363 «ул. Лескова — Вокзал»;маршрут № 19 «Госпиталь — сады „Радуга“»маршрут № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»маршрут № 327 «ул. Достоевского — пос. Сиреневый»маршрут № 17 «Ледовый дворец — пос. Сиреневый»маршрут № 371 «Ледовый дворец — ул. Лескова»
Интервалы движения составят от 11 до 30 минут.
Зайковское кладбище
маршрут № 2 «ул. Достоевского — АО „НПО „Курганприбор“маршрут № 32 „Ледовый дворец — Зайковское кладбище“маршрут № 330 „ул. Достоевского — Ледовый дворец“ (пять автобусов из десяти следуют до кладбища Зайково)
Интервалы движения 12-18 минут.
Кладбище в микрорайоне Глинки
маршрут № 42 „ул. Невежина — ст. Утяк“маршрут № 72 „Вокзал — микрорайон Керамзитный“маршрут № 307 „Ледовый дворец — пос. Затобольный“маршрут № 341 „ул. Невежина — микрорайон Челноково“
Интервалы движения от 11 до 72 минут.
Кладбище в посёлке Чистопрудное
маршрут № 396 „Б. Солнечный — пос. Сиреневый“ (интервал 20 минут)
В городском транспортном управлении отмечают, что на остальных городских маршрутах возможно увеличение интервалов движения, поскольку большое число автобусов будет привлечено на спецрейсы.
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