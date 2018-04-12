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Омские кладбища в Родительский день будут открыты с 8.00 до 20.00
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Омские кладбища в Родительский день будут открыты с 8.00 до 20.00 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской админисрации.
Омские кладбища активно готовят к Родительскому дню, который в этом году выпадает на 17 апреля. Места захоронения убирают по мере того, как сходит снег и высыхает земля. Всего к Родительскому дню в порядок приведут все 20 городских кладбищ, 9 из которых — закрытые, 11 — действующие.
«На сегодняшний день подготовлен шанцевый инструмент для уборки, который выдается посетителям бесплатно, будут подготовлены вода и мешки для мусора, дополнительно установлены мобильные туалетные кабины», — сообщила директор бюджетного учреждения города Омска «Комбинат специальных услуг» Лариса Никитенко.
Специалисты «Комбината специальный услуг» предупреждают омичей, что на территории кладбищ из-за поздней весны ещё лежит снег, не оттаяла и земля, поэтому убрать могилы будет довольно сложно.
Отметим, что кладбища 17 апреля будут работать с 8.00 до 20.00, всё это время до погостов будет курсировать общественный транспорт, всего на маршрут в этот день выйдут 171 автобус.
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