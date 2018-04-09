В России массово отзывают детские кресла Britax Romer Dualfix

На сайте ведомства представлен подробный перечень наименований автокресел, подлежащих отзыву в нашей стране: Britax Romer Dualfix: Dualifix BR Cosmos Black ZS SB, Dualifix BR Storm Grey ZS SB, Dualifix BR Flame Red ZS SB, Dualifix BR Moonlight Blue ZS SB, Dualifix BR Black Marble ZS SB, Dualifix BR Wine Rose ZS SB, Dualifix BR Ocean Blue ZS SB, Dualifix BR Mineral Purple ZS SB, Dualifix BR Black Thunder ZS SB, Dualifix BR Steel Grey ZS SB, Dualifix BR Chili Pepper ZS SB, Dualifix BR Dark Grape ZS SB). Уточняется, что под мероприятия попадают автокресла Britax Romer Dualfix, реализованные с 3 ноября 2017 г. по 22 марта 2018 г.

В Росстандарт рассказывают, каким образом проверить — попадет ли детское кресло Britax Romer Dualfix под отзыв. Для этого необходимо:

перейти на сайт компании и внести в соответствующем окне серийный номер товара;

если на сайте указано, что товар подлежит замене, необходимо зарегистрироваться для получения нового автокресла;

новый товар будет доставлен через курьерскую службу;

при получении товара надлежащего качества потребителю необходимо запаковать отозванный товар вместе с возвратной накладной и передать его в отделение курьерской службы. В случае наличия у розничного продавца продукции ненадлежащего качества, такая продукция будет заменена в максимально короткие сроки.

В Росстандарт подчеркнули, что все работы в рамках отзыва автокресел Britax Romer Dualfix будут бесплатными для заказчиков и потребителей. А, тем временем, создано первое в мире автокресло со встроенными подушками безопасности.