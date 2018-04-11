Красноярцы отспорили своё жилое пространство 

Департамент градостроительства «в рамках самоконтроля и по поручению мэра Красноярска Сергея Еремина» отменил разрешение на строительство многоэтажного дома в районе ул. Свердловской, 60 лет Октября и пер. Водомётного. Причиной стали многочисленные жалобы жителей, которые сразу указали, что строительный забор установлен вплотную к детскому саду, закрыта часть пожарного проезда, затруднен доступ к библиотеке. При проверке документации оказалось, что отсутствует расчет обеспеченности новосёлов детскими садиками и школами. Как отметили в Департаменте градостроительства: «Размещение новостройки планировалось внутри сложившегося микрорайона, в крайне стесненных условиях», — при этом для 9-ти этажного здания проект предусматривал временную парковку на 10 мест! В итоге разрешение на строительство мэрия отозвала.