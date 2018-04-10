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Красноярцев зовут на публичные слушания по капитальному ремонту дорог
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Красноярцев зовут на публичные слушания по капитальному ремонту дорог 

АиФ Красноярск 35 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по капитальному ремонту дорог.
Обсуждения состоятся 10 апреля в 19:00 в малом зале администрации Красноярска (ул. Карла Маркса, 93). Горожанам расскажут о том, как будет проходить ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Все участники смогут задать интересующие вопросы.
Напомним, в 2018 году на средства краевого и федерального бюджетов будет отремонтировано и построено 53 участка дорожной сети. Выделено 1,7 миллиарда рублей. С 10 апреля начнут ремонтировать ул. Шахтёров, ул. Красная Площадь, ул. Робеспьера и пер. Сибирский.
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