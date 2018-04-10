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Красноярцев приглашают обсудить ремонт дорог в городе
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Красноярцев приглашают обсудить ремонт дорог в городе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Красноярцев приглашают к обсуждению работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Участвовать в обсуждении могут все желающие. Оно пройдет сегодня, 10 апреля, в 19 часов в малом зале городской администрации Красноярска (улица Карла Маркса, 93, 2 этаж). С собой надо взять документ, удостоверяющий личность (в здании действует пропускная система).
До начала обсуждения красноярцы смогут присоединиться к команде общественных контролёров. Во время ремонтного сезона они будут наблюдать за ходом ремонта, контактировать с подрядчиками, выполняющими работы, и городскими властями.
С перечнем работ, запланированных на это лето (их и будут сегодня обсуждать), можно познакомиться здесь.
В 2018 году на дорожный ремонт в Красноярске выделено 1,7 млрд рублей.
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