Красноярцев приглашают обсудить ремонт дорог в городе

Красноярцев приглашают к обсуждению работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Участвовать в обсуждении могут все желающие. Оно пройдет сегодня, 10 апреля, в 19 часов в малом зале городской администрации Красноярска (улица Карла Маркса, 93, 2 этаж). С собой надо взять документ, удостоверяющий личность (в здании действует пропускная система).

До начала обсуждения красноярцы смогут присоединиться к команде общественных контролёров. Во время ремонтного сезона они будут наблюдать за ходом ремонта, контактировать с подрядчиками, выполняющими работы, и городскими властями.

С перечнем работ, запланированных на это лето (их и будут сегодня обсуждать), можно познакомиться здесь.

В 2018 году на дорожный ремонт в Красноярске выделено 1,7 млрд рублей.