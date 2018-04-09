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Американские школьники протестуют против требования носить прозрачные рюкзаки
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Американские школьники протестуют против требования носить прозрачные рюкзаки 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В конце марта редакция «ЕжикЕжик» писала о том, что американских школьников обязали носить прозрачные рюкзаки, чтобы никто не мог пронести в школу оружие. История получила продолжение.
Подростки из средней школы Марджори Стоунман Дуглас (штат Флорида) начали активно сопротивляться нововведениям. Они стали вставлять в прозрачные рюкзаки плакаты, объясняющие нелепость идеи ходить в школу с сумками, в которых все видно. Вместо сомнительных полумер школьники призывают запретить свободное ношение оружия. Впрочем, надписи, которые дети вкладывают в рюкзаки, довольно забавны.
А когда введут прозрачную одежду?
Заключенный.
В этом рюкзаке есть все, о чем заботятся политики. Кроме денег!
А один мальчик налил в рюкзак воды и запустил рыбок.
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