Американские школьники протестуют против требования носить прозрачные рюкзаки 

В конце марта редакция «ЕжикЕжик» писала о том, что американских школьников обязали носить прозрачные рюкзаки, чтобы никто не мог пронести в школу оружие. История получила продолжение.
Подростки из средней школы Марджори Стоунман Дуглас (штат Флорида) начали активно сопротивляться нововведениям. Они стали вставлять в прозрачные рюкзаки плакаты, объясняющие нелепость идеи ходить в школу с сумками, в которых все видно. Вместо сомнительных полумер школьники призывают запретить свободное ношение оружия. Впрочем, надписи, которые дети вкладывают в рюкзаки, довольно забавны.
А когда введут прозрачную одежду?
Заключенный.
В этом рюкзаке есть все, о чем заботятся политики. Кроме денег!
А один мальчик налил в рюкзак воды и запустил рыбок.
Читайте также:
Почему ваш угрюмый подросток не хочет с вами разговаривать. 4 причины
Мой ребенок пропал — что делать? Подробная инструкция от мамы, с которой такое произошло
Почему не нужно осуждать Яну Рудковскую за ее «тонкий ремешок»