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Спасатели Тольятти эвакуировали заблудившихся при прогулке по волжскому льду мужчин
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Спасатели Тольятти эвакуировали заблудившихся при прогулке по волжскому льду мужчин 

Волга Ньюс 1 час назад
Спасателям были переданы телефоны очевидцев, которые находились с потерпевшим. Однако точную и достоверную информацию о месте инцидента сразу получить не удалось. В итоге на поиски людей были отправлены экипажи Центра гражданской защиты и областных спасателей.
Мужчин удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска. «По предварительным данным трое молодых людей отдыхали в районе Речпорта Комсомольского района Тольятти, после чего решили погулять по Волге, — сообщает Андрей Дербенев. — В результате чего заблудились в темноте и вышли на противоположную сторону. В ходе спасательной операции, на аэроботе, пострадавшие были доставлены на берег Комсомольского района и переданы сотрудникам службы „02“. В медицинской помощи никто из них не нуждался».
Андрей Дербенев также не исключил, что потерпевшим будет выставлен счет, на возмещение понесенных спасателями затрат.
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