Спасатели Тольятти эвакуировали заблудившихся при прогулке по волжскому льду мужчин

Спасателям были переданы телефоны очевидцев, которые находились с потерпевшим. Однако точную и достоверную информацию о месте инцидента сразу получить не удалось. В итоге на поиски людей были отправлены экипажи Центра гражданской защиты и областных спасателей.

Мужчин удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска . «По предварительным данным трое молодых людей отдыхали в районе Речпорта Комсомольского района Тольятти, после чего решили погулять по Волге, — сообщает Андрей Дербенев . — В результате чего заблудились в темноте и вышли на противоположную сторону. В ходе спасательной операции, на аэроботе, пострадавшие были доставлены на берег Комсомольского района и переданы сотрудникам службы „02“. В медицинской помощи никто из них не нуждался».

Андрей Дербенев также не исключил, что потерпевшим будет выставлен счет, на возмещение понесенных спасателями затрат.