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«Наш друг провалился под лед»: в Тольятти компания молодых людей заблудилась на Волге
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«Наш друг провалился под лед»: в Тольятти компания молодых людей заблудилась на Волге 

63.ru 17 минут назад
Фото: 63.ru
В Тольятти помощь спасателей понадобилась трем местным жителям. Молодые люди ночью заблудились на Волге. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
— Вызов на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 7:34. Звонившие сообщили, что мужчина ушел под лед. Спасателям передали контактные данные жителей, которые находились рядом с потерпевшим, — рассказал Андрей Дербенев.
Точную и достоверную информацию о месте инцидента получить из уст звонивших не удалось. По словам руководителя Центра гражданской защиты, звонившие были не совсем во вменяемом состоянии.
— В итоге на поиски отправили несколько экипажей Центра гражданской защиты и областных спасателей. Пострадавших удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска, — рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели выяснили, что компания молодых людей отдыхала в районе речпорта Комсомольского района. После жители решили прогуляться по Волге.
В итоге молодые люди заблудились в темноте и вышли на противоположную сторону реки, где их и обнаружили спасатели.
— Потерявшихся доставили на берег Комсомольского района и передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Не исключено, что теперь потерпевшим выставят счет на возмещение понесенных спасателями затрат, — уточнил Андрей Дербенев.
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