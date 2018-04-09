«Наш друг провалился под лед»: в Тольятти компания молодых людей заблудилась на Волге

Тольятти помощь спасателей понадобилась трем местным жителям. Молодые люди ночью заблудились на Волге. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

— Вызов на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступил в 7:34. Звонившие сообщили, что мужчина ушел под лед. Спасателям передали контактные данные жителей, которые находились рядом с потерпевшим, — рассказал Андрей Дербенев

Точную и достоверную информацию о месте инцидента получить из уст звонивших не удалось. По словам руководителя Центра гражданской защиты, звонившие были не совсем во вменяемом состоянии.

— В итоге на поиски отправили несколько экипажей Центра гражданской защиты и областных спасателей. Пострадавших удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска , — рассказал Андрей Дербенев.

Спасатели выяснили, что компания молодых людей отдыхала в районе речпорта Комсомольского района. После жители решили прогуляться по Волге.

В итоге молодые люди заблудились в темноте и вышли на противоположную сторону реки, где их и обнаружили спасатели.

— Потерявшихся доставили на берег Комсомольского района и передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Не исключено, что теперь потерпевшим выставят счет на возмещение понесенных спасателями затрат, — уточнил Андрей Дербенев.