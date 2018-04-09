Ещё
На Ямале появятся добровольные кибердружины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ямале появятся добровольные кибердружины 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Специалисты окружной антитеррористической комиссии провели для салехардской молодежи круглый стол «Сто вопросов взрослому» на тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма.
Заместитель начальника отдела по организации деятельности (аппарат) антитеррористической комиссии в ЯНАО Александр Захаров и начальник управления центра по противодействию экстремизма УМВД России по ЯНАО Александр Силенко рассказали молодёжи о последствиях сомнительного общения в интернете и об ответственности за телефонный терроризм.
Во время встречи организаторы рассказали о создании на территории автономного округа кибердружин. Планируется, что такие добровольные общественные объединения сформируют до конца года во всех муниципалитетах. В их состав войдут молодые люди, имеющие активную гражданскую позицию, которым небезразлично, каким будет их будущее и в какой стране они будут жить. Задачей кибердружинников станет мониторинг интернет-пространства и выявление экстремистских материалов, которые впоследствии будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Главный специалист отдела по организации деятельности антитеррористической комиссии в автономном округе Юлия Нестерова рассказала, что встречи с молодёжью, организованные аппаратом антитеррористической комиссии, станут традиционными.
ИА Север-Пресс: последние новости
С «Ямал СПГ» начали поставки газа по долгосрочным контрактам На Госсовете предложено сокращать неэффективные ГУПы и развивать конкуренцию. Ямал в авангарде На Ямале пьют легально. Регион стал лидером в рейтинге Росалкогольрегулирования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»111
Степаненко покидает Россию60
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1136
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии213
Швыряющая младенцев медработница попала на видео24
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение