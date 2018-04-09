На Ямале появятся добровольные кибердружины

Специалисты окружной антитеррористической комиссии провели для салехардской молодежи круглый стол «Сто вопросов взрослому» на тему противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Заместитель начальника отдела по организации деятельности (аппарат) антитеррористической комиссии в ЯНАО Александр Захаров и начальник управления центра по противодействию экстремизма УМВД России по ЯНАО Александр Силенко рассказали молодёжи о последствиях сомнительного общения в интернете и об ответственности за телефонный терроризм.

Во время встречи организаторы рассказали о создании на территории автономного округа кибердружин. Планируется, что такие добровольные общественные объединения сформируют до конца года во всех муниципалитетах. В их состав войдут молодые люди, имеющие активную гражданскую позицию, которым небезразлично, каким будет их будущее и в какой стране они будут жить. Задачей кибердружинников станет мониторинг интернет-пространства и выявление экстремистских материалов, которые впоследствии будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Главный специалист отдела по организации деятельности антитеррористической комиссии в автономном округе Юлия Нестерова рассказала, что встречи с молодёжью, организованные аппаратом антитеррористической комиссии, станут традиционными.