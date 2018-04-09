Зачем советские диверсанты переоделись в белогвардейцев в тылу японских войск

Перед началом Великой Отечественной войны никто не сомневался в том, что при первом удобном случае японцы ударят в тыл советским войскам. В качестве превентивной меры была проведена секретная операция по сдерживанию японской агрессии.

Конспирация прежде всего

Действуя на опережение возможного вступления Японии в войну против СССР, в 1940 году на территорию соседнего Китая из Беларуси был заброшен полк сил специального назначения в/ч 4279. При этом советское командование прекрасно понимало, что японская разведка быстро обнаружит диверсантов и предпримет ответные меры. Чтобы этого не произошло, был придуман поистине гениальный план. Личный состав полка после прибытия в Китай был переодет в форму белогвардейцев. Маскировка удалась на славу. С одной стороны, людям с русской внешностью было сложно не выделяться на фоне китайского населения, а с другой стороны, сопредельное государство было буквально нашпиговано белоэмигрантами. Переодетым красноармейцам не составило труда затеряться среди них. Местом дислокации полка была выбрана провинция Синьцзян. Обращаться к офицерам полка теперь следовало не иначе как «ваше высокоблагородие». За невольно вырвавшееся слово «товарищ» полагалось серьезное наказание.

Китайские квартиры

В ожидании возможного наступления на СССР Квантунской армии полк спецназа три года простоял в Китае. Чтобы бойцы не теряли квалификацию и сноровку, регулярно проводились учения и политзанятия. На них было забавно видеть, как царский подпоручик рассказывал своим солдатам о том, как следует бить врагов советской власти. В то же время местное население очень по-доброму относилось к неожиданным гостям. В провинции помнили, как белоэмигранты помогали подавлять восстания исламистов, и нередко приносили подарки и фураж «белым» офицерам и солдатам полка. Строгая дисциплина, установленная в расположении полка, также добавляла уважения со стороны местного населения. К счастью, японская армия так и не решилась напасть на Советский Союз. После 1943 года ситуация на фронте в корне переменилась. Угроза со стороны Японии уже не выглядела столь серьезной, и полк был переброшен из спокойного Китая на фронт. Самым тяжелым для солдат и офицеров было выйти из образа белогвардейцев и снова стать бойцами Красной Армии, а также привыкнуть к обращению «товарищ». Но самым удивительным при проведении данной операции было то, что японская разведка так и не смогла раскусить ловких спецназовцев Красной Армии.