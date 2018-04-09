Пенсионерам Екатеринбурга воочию показали Невьянскую башню 

Пожилые екатеринбуржцы посетили с экскурсией Невьянск. Поездку совместно с центром социальной помощи пенсионерам и инвалидам Кировского района организовал «Зяблицев-Фонд».
Как рассказал «Уралинформбюро» депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, участники экскурсии посетили знаменитую Невьянскую башню, Свято-Преображенский собор и Музей истории города. «По отзывам, поездка получилась очень интересной», — добавил народный избранник.
"Зяблицев-Фонд" регулярно организовывает экскурсии жителей уральской столицы за пределы Екатеринбурга. В 2017 году в рамках акции «Интересное лето», например, состоялись поездки на Ганину Яму, Тальков камень и в Музей Бажова в Сысерти. Из-за большого количества желающих принять в акции участие ее даже пришлось продлевать до середины октября.